В субботу, 3 августа, в городе Загреб (Хорватия) завершился чемпионат Европы по кикбоксингу среди студентов, сообщает DEITA.RU.

Приморский край на международных соревнованиях представил мастер спорта Черненко Максим, воспитанник тренера высшей категории Семена Полещука. Он успешно провел три боя, где показал высокий уровень подготовки и блестящие результаты. В финальном бою уступил сопернику одно очко и по итогу стал серебряным призером чемпионата.

«Поздравляю Максима с отличным выступлением и победой. Он проявил настоящее упорство, силу воли и стремление к победе, мы гордимся им. Ждем Максима дома и желаем дальнейших успехов!» — сказал Виктор Тарабарин, президент Федерации кикбоксинга Приморского края.

Иван Юрьев



