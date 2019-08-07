Арбитражный суд Приморского края рассмотрел заявление ООО «Дальпроект» к КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (Приморкрайстрой) о взыскании 502 784 рублей 46 копеек, сообщает DEITA.RU.

Во время судебного разбирательства представитель истца уточнил, что краевое учреждение задолжало 232 440 рублей основного долга, а еще 269 927 рублей – это проценты за пользование чужими деньгами.

Как оказалось, апреле 2016 года между Приморкрайстроем и ООО «Дальпроект» был заключен контракт на разработку и передачу рабочей проектной документации по объекту: «Жилой дом с инфраструктурой в районе ул. Грибоедова, 46 в городе Владивостоке». Стоимость работ оценивалась в 3 232 440 рублей.

Через два года проект был полностью завершен, компания отправила в Приморкрайстрой акт приёма-передачи выполненных работ, который краевое учреждение не стало подписывать. При этом мотивированно отказа от приема работ также не поступало. В итоге работы были приняты, а истец просил выплатить долг, отправляя письма заказчику.

Не получив ответа, компания обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением. Суд, исследовав обстоятельства дела, встал на сторону истца и обязал краевое учреждение выплатить в пользу ООО «Дальпроект» 304699,18 руб., составляющих 232440,00 рублей основного долга, 64546,14 рублей санкций.

Напомним, что Приморкрайстрой, казенное учреждение администрации края, обязался достроить один из долгостроев Владивостока в 2015 году. Планировалось разработать проект достройки (видимо, именно тот, за который КППК не заплатило исполнителю, и собрать с дольщиков деньги на достройку дома.

Однако вот уже 4 года дело дальше дорожных карт и заявлений о новых сроках не движется. Весной 2019-го администрация края заявила, что для достройки дома на Грибоедова, 46 докапитализировано АО «Корпорация развития жилищного строительства», и дом планируется ввести в эксплуатацию в мае следующего, 2020 года.

Строительство дома на Грибоедова 46 началось еще в 2007 году, все это время дольщики несут расходы по содержанию и охране здания и юридическим услугам.

Иван Юрьев