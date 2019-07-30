Технический парк Приморской авиабазы пополнился новой передвижной автомастерской, предназначенной для ремонта техники, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают специалисты, новая автомастерская позволит решать вопросы, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экология» по охране и защите лесов и лесных насаждений. Так, парк пополнился передвижной автомастерской на базе КамАЗа, которая может проводить ремонтные работы автотракторной техники в полевых условиях.

Как отметили в департаменте лесного хозяйства администрации Приморья, это уже второй автомобиль из подобной серии поступления спецтехники в текущем году.

«Он полностью оснащен по нашим предложениям – краном, прессом, станками, автосканером, насосом, сварочным аппаратом, мойкой и другим необходимым оборудованием», – рассказал руководитель Приморской авиабазы Владимир Куликов.

Новая техника отправится на север Приморья в Тернейский район в помощь бульдозерам, которые готовят землю для посадок будущих кедров. Отметим, что в этом году на техническое переоснащение Приморской авиабазы в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства Приморского края» было направлено более 100 миллионов рублей. Эти средства будут потрачены на новые автомобили, беспилотные летательные аппараты, парашюты, благодаря которым тушение пожаров будет проходить более оперативно.

Иван Крышан