Приморская больница будет модернизирована благодаря действиям активистов

Активисты регионального отделения общероссийского народного фронта (ОНФ) смогли добиться от властей Приморья решения о модернизации больницы в Приморском поселке, сообщает ИА DEITA.RU. Речь идёт о медучреждении в поселке Восток.

В посёлке проживает без малого 4 тысячи человек, среди которых насчитывается много жителей пенсионного возраста. Жители населенного пункта обратились к общественным деятелям с просьбой разобраться в ситуации. Оказалось, что имеющаяся в посёлке больница может быть закрыта, благодаря решению профильного департамента края в рамках деятельности по оптимизации расходов. Такой исход означал бы, что местные жители попросту лишатся возможности получить квалифицированные и своевременные услуги медиков.

Тогда активисты доложили о проблеме властям региона. В свою очередь власти решили вопрос маршрутизации различных категорий жителей в медучреждение Красноармейского района, а затем обратно домой. В самой больнице посёлка деятельность медучреждения велась в формате дневного стационара, а кабинет неотложной помощи вёл работу в режиме 24/7. Наряду с этим власти края согласились, что больнице необходима модернизация.

Выход, которые предложили власти Приморья, не совсем подходил для жителей посёлка. Например, состояние дорог в районе оставляет желать лучшего, также негативное влияние оказывает и значительное удаление от тех населенных пунктов, где находится стационарное медучреждение. Ряд факторов говорил лишь в пользу модернизации больницы посёлка Восток.

Медицинское оборудование в медучреждении будет обновлено, власти края рассказали общественникам, что уже в текущем году будет произведено обновление оснащения лабораторий, а также проведён ремонт кабинета рентгенологии. В свою очередь представители регионального ОНФ отмечают, что больница посёлка Восток должна регулярно подвергаться модернизации, а местные жители не должны быть брошены, общественники будут продолжать следить за развитием ситуации.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о других успехах общественников Приморского края – во Владивостоке в одном из микрорайонов появилось новое освещение. Большое количество объектов социального назначения в районе Второй речки предполагало создание удобной инфраструктуры, которая, однако в некоторых моментах там отсутствовала. Например, школьники были вынуждены добираться до дома тёмными проулками из-за отсутствия освещения. После проверки в указанном секторе микрорайона, Вторая речка стала более освещённой – общественники смогли добиться улучшения инфраструктуры столичного района.