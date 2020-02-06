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6 Декабрь 2019, 18:15

Приморская бухта покрылась толстым слоем чёрной пыли

Приморская бухта

Местные жители бьют тревогу

Жители бухты Андреева в Приморском крае сообщили в редакцию DEITA.RU о сильном загрязнении акватории. По их информации, причиной того, что прибрежный лёд покрылся плотным своём чёрной пыли стали выбросы большегрузного транспорта.

В свою очередь обилие крупногабаритных машин граждане связывают с процессом строительства металлургического завода вблизи города Большой Камень.

Местные также говорят и том, что пыль от транспорта летит не только в сторону моря, но и в направлении города. В случае, если она содержит известняк, с пришествием весны от неё могут начать страдать деревья и кустарники.

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