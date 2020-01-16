Приморская чиновница пойдет в суд за 25 взяток

Бывший замруководителя департамента лицензирования и торговли в Приморском крае обвиняется в многочисленных взятках, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в Следственном комитете края, в 2018 году чиновница получала суммы в размере от 15 до 200 тысяч рублей за сделку. Всего следствие зафиксировало 25 подобных эпизодов.

Практически все сделки заключались в том, что женщина помогала компаниям, торгующим алкоголем, решать вопрос о том, чтобы закрыть в отношении них административное дело, либо заменить возможный штраф предупреждением – устным или письменным. Также за деньги чиновница помогала в получении лицензии на торговлю спиртным.

Следствие отмечает, что уже собрана достаточная база, доказывающая причастность должностного лица к ряду подобных преступлений. Дело рассмотрит суд.

Подчеркивается, что ФСБ оперативно сопровождает процесс уголовного дела.

Александра Маслова