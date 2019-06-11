Воспитанница «Центра содействия семейного устройству детей-сирот с. Сержантово» Алина Рассамахина стала сильнейшей на чемпионате мира по пауэрлифтингу (классическое троеборье) в шведском Хельсинборге, сообщает DEITA.RU.

Алина уже пять лет занимается пауэрлифтингом в спортивной школе «Вертикаль» города Дальнегорска Приморского края под руководством опытного тренера, чемпиона мира по пауэрлифтингу Владимира Лапынина.





В ходе борьбы в шведском Хельсинборге Алина доказала что является сильнейшей спортсменкой в мире. В первом виде приседании она установила новый мировой рекорд присев со штангой весом 116 кг. Во втором виде жиме лежа так же был установлен мировой рекорд 68,5 кг. В становой тяге с первого подхода Алина собрала сумму 294,5 кг, намного опередив своих соперниц.

По итогам соревнований Алина Рассамахина завоевала золотую медаль за приседания, золотую медаль за жим лежа, серебряную за становую тягу и основную золотую медаль чемпионки мира за сумму троеборья.





Отметим, что у Алины это был последний год выступления в возрастной категории спортсменок 14-18 лет. Спортсменка смогла собрать в классическом пауэрлифтинге все самые наивысшие достижения, которые существуют. Она стала рекордсменкой мира и чемпионкой Мира во всех видах классического пауэрлифтинга.

Первый рекорд мира в становой тяге был установлен в марте 2017 года в Дании на чемпионате Европы. Тогда еще Алине не покорился мировой рекорд в сумме троеборья, но был установлен рекорд Европы. В июне 2017 года на чемпионате мира в Белоруссии был улучшен собственный мировой рекорд в становой тяге и установлен новый рекорд в сумме троеборья. Тогда в первый раз Алина стала чемпионкой мира.

В мае 2019 года на чемпионате мира по классическому жиму лежа в Токио Алина установила новый мировой рекорд 70 кг и завоевала звание чемпионки мира по жиму лежа. В Швеции была поставлена точка, где был установлен новый рекорд мира в приседании 116 кг, который все эти годы уходил от спортсменки, имевшей в копилке только рекорд Европы в этом виде. Алина Рассамахина стала трехкратной чемпионкой мира. Сборная команда России девушек стала победителем во всех чемпионатах мира, в которых приняла участие Алина.

Дмитрий Санников