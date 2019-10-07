Приморская элита отказалась от мотоциклов

Высокопоставленных персон не заметили на закрытии байкерского сезона, которое состоялось в минувшие выходные в Приморье. Даже самый известный мотоциклист региона – губернатор Приморья Олег Кожемяко не приехал на тусовку. Не смотря на продвигаемую самим президентом моду на мотоциклы - этим летом Путин был замечен на байкерском шоу в Севастополе за рулем «Урала», в Приморье после выборов чиновники как-то охладели к реву моторов, сообщает DEITA.RU.

А еще год назад казалось, что теперь в регионе новый тренд, и все высокопоставленные госслужащие и депутаты как один пересядут на мотоциклы, ну или скинутся и приобретут в складчину железного коня с коляской – так сказать, и в тренде, и не так накладно.

Выглядело так, будто байкерские тусовки приобрели статус светских раутов в Приморье – вот хотя бы прошлый год, все хотели подобраться поближе к Кожемяко. Например, знаменитая фотография, облетевшая в те дни паблики региона - на ней Кожемяко, еще в статусе врио, сидит за одним столом с экс-мэром Николаевым, экс-директором МУП «Некрополь» Игорем Бобыниным и еще не экс-мэром Владивостока Олегом Гуменюком. По словам очевидцев, авторов фото, разместивших снимки в соцсетях, действие происходило на популярном пляже дальневосточной столицы в бухте Шамора в день закрытия байкерского сезона-2018. Спустя год события для почти всех участников «вечери» сложились не самым наилучшим образом.

Так, Игорь Бабынин задержан силовиками за дела давно минувших дней, но покойники, видимо, продолжают тревожить живущих. Бывшего директора МУП «Некрополь» обвиняют в многомиллионных взятках за покровительство на кладбищах Владивостока. К слову, его арестовывают не первый раз, но тогда, кажется, дело развалилось. Чем закончится это, покажет время.

Владимир Николаев же с тех пор пропал из публичного поля. По сравнению с активностью, которую он развернул в бытность мэрства Веркеенко и после его спешной, так сказать, эвакуации из серого дома. Тогда эксперты и простые обыватели даже делали выводы и прогнозы о возможных мэрских амбициях Николаева, сейчас он снова в тени. Мэром назначен другой участник той компании, бывший коллега по мэрии Владимира Николаева - Олег Гуменюк, работавший с Олегом Кожемяко в Амурской области.

Но и у Гуменюка дела, прямо скажем, идут неважно. Спустя год его работы в администрации города других видимых результатов, кроме повышения цен на проезд в общественном транспорте и убитых дорог, нет. На днях ему взбучку устроил сам полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, особенно его возмутило ежегодное бестолковое перекладывание бордюров. Кстати, как выяснило ИА DEITA.RU, этой работой в том числе занимается и фирма Гуменюка. Конечно же, он давно вышел из состава учредителей, но «Реновация» продолжает дело своего основателя.

В свете таких неважных дел даже губернатору пришлось слегка отстроиться от своего протеже. В около политических кругах даже робко заговорили о возможной отставке мэра. Он же пока продолжает жаловаться на плохих подрядчиков и СМИ.

В общем, не до байкерских тусовок сейчас недавним завсегдатаям, то ли дороги уже не те – ну яма на яме, какое уж тут прокатиться с ветерком, то ли не модно уже. Того и гляди, в крае снова модными станут покатушки на вертолетах.

Михаил Светлов



