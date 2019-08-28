Во время прохождения пятого Восточного экономического форума культурные мероприятия пройдут не только на острове Русский, но и в центральной части города. Приморская краевая филармония для жителей и гостей приморской столицы в рамках культурной программы ВЭФ подготовила эстрадную шоу-программу «Бродвей VS Голливуд», которая состоится 6 и 8 сентября, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Приморской филармонии, зрителей ожидает яркая и насыщенная музыкальная программа. Солисты филармонии перевоплотятся в образы созданные мастерами Фабрики грёз и шоу-бизнеса Бродвея. На сцене прозвучат мировые хиты на английском и французском языках из кинофильмов: «Мулен Руж», «Призрак оперы», «Величайший шоумен», несколько музыкальных композиций «Нотр дам де Пари», «Маска», «Криминальное чтиво». И многие другие яркие произведения, ставшие уже эстрадной классикой, в том числе и из репертуара группы АBBА. Впервые прозвучит ария Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент». Программу украсят красочные костюмы и выступления танцоров.

Эстрадные хиты прозвучат в исполнении вокалистов: Юлии Макеич, Дмитрия Сабитова, лауреата всероссийского конкурса Александра Пстыги, Николая Бурова и дипломанта всероссийского конкурса Анастасии Цыгановой (сопрано).

Эстрадные концерты «Бродвей VS Голливуд» проходят в рамках II Фестиваля культур «Созвездие Дальнего Востока».

Ирина Павленко