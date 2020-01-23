Приморская ГИБДД будет искать пьяных водителей

Госавтоинспеция заранее предупредила приморцев о проведении рейда на территории региона с целью предотвращения управления автомобиля в нетрезвом виде, сообщает DEITA.RU.

С 24 по 26 января планируется задействовать максимальное количество сотрудников дорожно-патрульной службы для массовой профилактической проверки. Поводом для прохождения проверки на состояние опьянения может послужить характерный запах из машины, агрессивное или наоборот слишком апатичное состояние водителя, проблемы с речью и жестикуляцией.

При этом Госавтоинспекция рекомендует использовать фото и видео материалы при контактах с сотрудниками ДПС с целью предупреждения противоправных действий с обеих сторон. Если же автомобилист считает, что проверка на опьянение была необоснованной, либо проводилась с нарушениями алгоритма действий сотрудника ДПС, то он может обратиться на единый телефон доверия – (423) 240-10-00. Каждый такой случай будет рассматриваться отдельно с применением необходимых мер.

Напоминаем, что вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, либо отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 2 года. За повторные нарушения предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и лишения свободы до 2 лет.