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Приморская ГИБДД рассказала о спаде аварийности из-за самоизоляции

Авария Столкновение машины Лексус Легковушка

Однако, увеличился процент тяжелых ДТП

Режим полной самоизоляции, введенный на территории Приморского края, снизил аварийность по региону, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в региональном ведомстве, за апрель количество ДТП по краю снизилось на 20%. Там произошло только 1492 ДТП, во Владивостоке – на 27% - 702 ДТП. Число погибших в ДТП снизилось на 19%, раненых – на 36%.

В ГИБДД объясняют такую статистику тем, что граждане стали реже выезжать на работу и по своим делам. Однако, из-за пустых дорог в крае увеличилось количество тяжелых ДТП, в том числе со смертельным исходом.

- Отсутствие плотного потока машин создало мнимое ощущение безопасности. Так, за месяц в Приморском крае на 125% увеличилось число ДТП, связанных с превышением скоростного режима, - подчеркнули специалисты ведомства. 

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