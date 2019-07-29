Картины великих художников из цикла «Шедевры мирового искусства» показывают детям и подросткам, отдыхающим во Всероссийском детском центре «Океан». Приморская картинная галерея проводит на территории центра серию выставок в рамках проекта «Галерея на каникулах», сообщает DEITA.RU.

Выставки проходят в течение недели каждую смену. Экспозиция сопровождается экскурсиями и рассказами об искусстве от сотрудников картинной галереи.

«Ребята воспринимаю работы с большим интересом, — рассказывает младший научный сотрудник Приморской картинной галереи Елена Хасанова. — Всегда на экскурсии спрашиваю ребят, были ли они в художественных галереях. Приятно слышать, что большинство да, были. От классических музеев - Эрмитаж, Третьяковка, до маленьких городских художественных музеев. Но приезжает достаточно много детей из края, которые в галереях никогда не бывали. И для них наша экскурсия это первая возможность познакомиться с художественной экспозицией».

По наблюдению Елены Хасановой в каждой группе подростков, а на экскурсию приходит 15-20 человек, обязательно находят несколько детей так или иначе знакомых с искусством. Кто-то учится в художественной школе, у кого-то есть свой собственный интерес к истории искусств. И когда ребята в группе видят, что их сверстники интересуются искусством, то даже у тех, кто никогда не задумывался над темой и не бывал прежде на художественных выставках, возникает посыл интереса к искусству — детям интересно то, что интересно их сверстникам.

Первый выставочный цикл был посвящен эпохе Возрождения. Школьники познакомились с произведениями искусства итальянских живописцев.

Сейчас в детском центре «Океан» на выставке представлены работы классиков испанской живописи. В том числе творившего в XVI веке, в эпоху позднего Возрождения, Эль Греко, представителя золотого века испанской живописи Диего Веласкеса, одного из первых и самых ярких представителей романтизма Франсиско Гойи.

К просмотру зрителям предоставлены высококачественные факсимильные копии картин знаменитой коллекции российской и французской художницы Нади Леже из собрания Приморской картинной галереи.

Ирина Павленко