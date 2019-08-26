Первое полугодие 2019 года выдалось насыщенным на литературные конкурсы и мероприятия в Детской библиотеке Приморья, сообщает DEITA.RU.







За первое полугодие состоялось три межрегиональных мероприятия, которые объединили более десяти тысяч участников на территории трёх регионов ДВФО – Сахалинской и Магаданской областей, а также Приморского края.





Помимо этого, детская библиотека стала богаче на 2105 маленьких читателей – они впервые зарегистрировались в библиотеке.

Более подробные итоги работы за первое полугодие – в инфографике DEITA.RU.







