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Приморская краевая филармония отпраздновала юбилей
Одной из старейших концертных организаций Дальнего Востока исполнилось 80 лет. Юбилей артисты отметили 4 октября весёлым и ярким праздничным концертом «Внимание, не Моцарт! Или что ещё могло пойти не так», сообщает DEUTA.RU.
Концерты академической музыки, джазовые фестивали, музыкальные сказки для детей, арии из опер, рок-хиты, эстрадные и опереточные номера... Репертуар филармонии широк - вбирает в себя различные стили и направления - от академической классики прошлых веков до музыкальных направлений, рождённых в современном мире.
Широкое разнообразие музыкальной деятельности и «замесили» артисты на юбилейном концерте «Внимание, не Моцарт! Или что ещё могло пойти не так», в том числе, слегка приоткрыв поклонникам тайны филармонического закулисья. Притом сделали это с юмором. Зрители бурными аплодисментами принимали выступления артистов и веселые режиссёрские находки, рассказывающие о жизни большой концертной организации, постоянно живущей в музыкальном ритме города и края. «Нам - 80, но всё только начинается», - заявляет Приморская краевая филармония.
Официальная дата основания Приморской филармонии - 1 октября 1939 года. С 1980 года организация располагается в самом центре Владивостока, в красивом историческом здании по адресу улица Светланская, 13. Концертные залы филармонии ежегодно принимают до ста тысяч зрителей. Организация ведёт активную концертную деятельность в Приморском крае и за рубежом, устанавливая культурные связи с соседями по Тихоокеанскому региону.
Ирина Павленко