Для медицины в Приморье грядут большие перемены. В регионе действует проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который входит в состав национального проекта «Здравоохранение», сообщает DEITA.RU.

Главная задача проекта, сделать первичную медико-санитарную помощь доступной, особенно для жителей малонаселенных и труднодоступных территорий.

Программа начала работу в начале 2019, а завершится в конце 2024. Всего выделено 267,2 миллиона рублей, из них 237,2 – средства федерального бюджета и 30 миллионов – средства консолидированного бюджета Приморского края. Планы большие, за пять лет.

Увеличить количество жителей, которые прошли профилактические осмотры, сейчас это 500 тысяч человек в год, по показателям эффективности должно быть 1,32 миллиона человек. Осмотр рекомендуется проходить минимум один раз в год.

Планируется, что количество неинфекционных заболеваний, выявленных при диспансеризации и профосмотре, возрастёт с 9,2 до 20 %.

В октябре 2018 лишь 10% записей было сделано удалённо: на сайте или по телефону. Остальные жители по старинке берут талоны и стоят в очереди. К концу программы 10% должны увеличиться до 65%. Тем самым сократив время ожидания в очередях.

Сейчас страховщики решают 42% процента жалоб самостоятельно, остальные отправляются в суд. По программе эта цифра должна возрасти до 65,5%. А также страховые компании должны обеспечить 100% информированность клиентов об их праве на профилактический медицинский осмотр.

У санитарной авиации тоже есть своя программа минимум: 177 эвакуированных пациентов каждый год. 90% вылетов должны совершаться к экстренным пациентам в первые сутки после обращения.

Появится 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов, ещё 9 подлежат замене, сейчас они находятся в аварийном состоянии. 16 ФАПов ждёт капитальный ремонт

Новенькие акушерские пункты появятся уже в этом году в селах Тереховка, Старая Каменка, Малиново, Ясное, Ольховка, Украинка, Пархоменко, Лукашевка, Ромны и Крутой Яр, Филипповка.

Чтобы осмотр могли проходить жители маленьких поселений, где живут до 100 человек, появятся 23 передвижных комплекса. А также четыре передвижных флюорографа появятся в Ольгинской, Пластунской, Дальнереченской и Дальнегорской районных больницах уже в 2021 году. А в том же году для Уссурийской городской и Дальнегорской районной больниц закупят два передвижных маммографа.

Открытая и вежливая регистратура, короткие очереди, проста запись на приём, комфортные зоны ожидания. Нет, это не мечта, а почти реальность. В Приморье появится новая модель лечебных учреждений по lean-технологии. Уже в конце 2024 года 56 медицинских организаций примерят на себе эту модель. А первопроходцем стала поликлиника №9 во Владивостоке, там по-новому работа идёт уже с мая 2019.

Вертолетная площадка на базе Владивостокской клинической больницы №2 будет благоустроена. Во время программы планируется 111 дополнительных вылетов. А диспетчерская система станет автоматизированной. Для медицины в Приморье грядут большие перемены. В регионе действует проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который входит в состав национального проекта «Здравоохранение», сообщает DEITA.RU.

Главная задача проекта, сделать первичную медико-санитарную помощь доступной, особенно для жителей малонаселенных и труднодоступных территорий.

Программа начала работу в начале 2019, а завершится в конце 2024. Всего выделено 267,2 миллиона рублей, из них 237,2 – средства федерального бюджета и 30 миллионов – средства консолидированного бюджета Приморского края. Планы большие, за пять лет.

Увеличить количество жителей, которые прошли профилактические осмотры, сейчас это 500 тысяч человек в год, по показателям эффективности должно быть 1,32 миллиона человек. Осмотр рекомендуется проходить минимум один раз в год.

Планируется, что количество неинфекционных заболеваний, выявленных при диспансеризации и профосмотре, возрастёт с 9,2 до 20 %.

В октябре 2018 лишь 10% записей было сделано удалённо: на сайте или по телефону. Остальные жители по старинке берут талоны и стоят в очереди. К концу программы 10% должны увеличиться до 65%. Тем самым сократив время ожидания в очередях.

Сейчас страховщики решают 42% процента жалоб самостоятельно, остальные отправляются в суд. По программе эта цифра должна возрасти до 65,5%. А также страховые компании должны обеспечить 100% информированность клиентов об их праве на профилактический медицинский осмотр.

У санитарной авиации тоже есть своя программа минимум: 177 эвакуированных пациентов каждый год. 90% вылетов должны совершаться к экстренным пациентам в первые сутки после обращения.

Появится 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов, ещё 9 подлежат замене, сейчас они находятся в аварийном состоянии. 16 ФАПов ждёт капитальный ремонт

Новенькие акушерские пункты появятся уже в этом году в селах Тереховка, Старая Каменка, Малиново, Ясное, Ольховка, Украинка, Пархоменко, Лукашевка, Ромны и Крутой Яр, Филипповка.

Чтобы осмотр могли проходить жители маленьких поселений, где живут до 100 человек, появятся 23 передвижных комплекса. А также четыре передвижных флюорографа появятся в Ольгинской, Пластунской, Дальнереченской и Дальнегорской районных больницах уже в 2021 году. А в том же году для Уссурийской городской и Дальнегорской районной больниц закупят два передвижных маммографа.

Открытая и вежливая регистратура, короткие очереди, проста запись на приём, комфортные зоны ожидания. Нет, это не мечта, а почти реальность. В Приморье появится новая модель лечебных учреждений по lean-технологии. Уже в конце 2024 года 56 медицинских организаций примерят на себе эту модель. А первопроходцем стала поликлиника №9 во Владивостоке, там по-новому работа идёт уже с мая 2019.

Вертолетная площадка на базе Владивостокской клинической больницы №2 будет благоустроена. Во время программы планируется 111 дополнительных вылетов. А диспетчерская система станет автоматизированной.

Екатерина Кононенко