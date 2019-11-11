Приморская молодёжь поборется за звание лучшего мастера своей профессии

Во Владивостоке состоялось открытие юбилейного V молодёжного регионального чемпионата Worldskills, на котором молодые специалисты будут состязаться в звании лучшего профессионала своего дела, сообщает DEITA.RU.

На открытии чемпионата собралось порядка восьмисот человек – участники, болельщики, руководители и эксперты. В числе участников заявлено более трёхсот человек. Профессионалы будут состязаться в ловкости и мастерстве, в своей профкомпетенции, которых в данном чемпионате насчитывается более сорока. Слесари, медики, маляры, облицовщики, парикмахеры, кондитеры, дизайнеры и многие другие покажут свои практические навыки работы, и смогут побороться за солидный денежный приз от губернатора Приморья Олега Кожемяко. Более того, победители региональных состязаний смогут представить регион на всероссийском чемпионате Worldskills, который состоится в 2020 году в Новокузнецке.

Начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования и науки Приморского края Ольга Пермякова рассказала подробности проведения чемпионата.

«Сейчас ребята будут соревноваться по многим компетенциям: у нас 29 компетенций по основной категории, где принимают участие ребята от 18 до 22 лет, 11 компетенций у нас юниоры – 10,12 и 14,16 лет и одна компетенция у нас – «навыки мудрых» по сварочным технологиям, это компетенция 50+. Ребята, которые победят в чемпионате, поедут на отборочные соревнования, которые состоятся в разных субъектах РФ, в том числе и во Владивостоке по компетенции «спасательные работы». Соответственно после участия там, и при условии достаточного количества баллов они поедут потом на национальный чемпионат в Новокузнецк», - сообщила Ольга Викторовна.

В обращении с приветственным словом на открытии чемпионата, губернатор Приморского края Олег Кожемяко напомнил, что многие заслуженные деятели современности начинали свой путь с рабочих профессий, и не стеснялись работать сторожем или дворником. Как отметил Олег Николаевич, практические навыки позволяют чувствовать себя уверенно в любых обстоятельствах.

Впереди у ребят пять дней чемпионата, который пройдёт на площадках Приморского края – во Владивостоке, в Большом Камне, в селах Черниговка и Спасское.

Софья Корф