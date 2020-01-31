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Приморская земля дорожает на фоне всероссийского удешевления
Повышение стоимости коснулось земель различного назначения,
сообщает DEITA.RU.
Эксперты «Авито Недвижимости» подготовили статистику по итогам последнего квартала прошлого года, проанализировав ценник на землю в 25 регионах России. Как оказалось, в целом участки для россиян стали доступнее, но в случае с Приморьем ценник упал только на аграрные территории.
«Общероссийские показатели цены снизились во всех категориях по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года», – подчеркнули аналитики.
Сильнее всего подорожание затронуло земли, предназначенные для ведения промышленной деятельности. Связано это с ТОРами, СПВ и другими региональными особенностями или еще какими-то экономическими факторами, но сейчас одна сотка земли такого типа стоит в среднем 100 тысяч рублей. Это на 21% выше, чем год назад. В рейтинге такая цифра дала 17 место из 25.
Ценник земли под ИЖС поднялся не особенно ощутимо – на 1%. В Приморье за одну сотку в среднем придется отдать около 33 тысяч рублей, хотя по мере приближения к Владивостоку сумма будет пропорционально расти. Здесь край занял 10 место в рейтинге.
А вот сельскохозяйственные земли особенным спросом не пользуются: 18 тысяч рублей за сотку, падение стоимости на 10% и 5 место в рейтинге.
Елена Кот