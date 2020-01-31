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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Приморская земля дорожает на фоне всероссийского удешевления

Приморье

Повышение стоимости коснулось земель различного назначения, сообщает DEITA.RU.

Эксперты «Авито Недвижимости» подготовили статистику по итогам последнего квартала прошлого года, проанализировав ценник на землю в 25 регионах России. Как оказалось, в целом участки для россиян стали доступнее, но в случае с Приморьем ценник упал только на аграрные территории.

«Общероссийские показатели цены снизились во всех категориях по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года», – подчеркнули аналитики.

Сильнее всего подорожание затронуло земли, предназначенные для ведения промышленной деятельности. Связано это с ТОРами, СПВ и другими региональными особенностями или еще какими-то экономическими факторами, но сейчас одна сотка земли такого типа стоит в среднем 100 тысяч рублей. Это на 21% выше, чем год назад. В рейтинге такая цифра дала 17 место из 25.

Ценник земли под ИЖС поднялся не особенно ощутимо – на 1%. В Приморье за одну сотку в среднем придется отдать около 33 тысяч рублей, хотя по мере приближения к Владивостоку сумма будет пропорционально расти. Здесь край занял 10 место в рейтинге.

А вот сельскохозяйственные земли особенным спросом не пользуются: 18 тысяч рублей за сотку, падение стоимости на 10% и 5 место в рейтинге.

Елена Кот

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