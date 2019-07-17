Студенты краевого колледжа искусств примут участие в международном фестивале в Корее, а приморский хор посетит Швецию, где станет участником Европейских хоровых играх, сообщает DEITA.RU.



Как отметили в департаменте культуры администрации Приморского края, ежегодно география путешествий приморских коллективов расширяется, в этом году они побывают как в Азии, так и в Европе. Гастрольные поездки будут профинансированы за счет краевого бюджета.

На следующей неделе 20 студентов краевого колледжа культуры примут участие в 18-ом Международном фестивале искусств, который пройдет в южнокорейском городе Каннын. Помимо приморских артистов в город приедут представители еще 11 государств. Все коллективы покажут членам жюри свои национальные номера.

«Ребята подготовили две разнообразные программы, в которые вошли русские и фольклорные песни, хореографические постановки, игра на народных инструментах», – отметили в краевом департаменту культуры.

Ранее в этом же фестивале приморские студенты уже принимали участие в 2017 году.

Хор Приморского края в начале августа примет участие в Европейских хоровых играх в Гетеборге в Швеции. В детском центре «Артек» за звание лучших в России поборется детский хор Приморья, конкурс состоится 30 августа.

«Всероссийский фестиваль Большого детского хора России в этом году проводится во второй раз, совместно с Всероссийским хоровым обществом и Министерством культуры РФ. Наши солисты от 9 до 14 лет принимают участие впервые. Защитить честь региона едут пять ребят», – подчеркнули в департаменте культуры.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявлял, что популяризация российских традиций и культуры в мире – одно из важных направлений государственной политики.

Иван Юрьев