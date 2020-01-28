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Приморские автомобилисты до слез растрогали именинницу
Любящий супруг попросил
организовать необычное поздравление, сообщает DEITA.RU.
Выстроенное на льду сердце, составленное из 21 автомобиля, стало подарком от приморца Павла его жене Александре. Пост со снятой с высоты видеозаписью флешмоба опубликован в популярной группе в инстаграм dps.control_.
«Самое мероприятие не заняло много времени, но заняло много эмоций у виновницы торжества!», – не очень корректно грамматически, зато искренне комментируют событие организаторы.
Также отмечается, что еще дома девушке завязали глаза и начали загадывать загадки, а на месте она оказалась в центре романтической автофигуры и с букетом из 101 розы. Машины по очереди зажгли фары, затем устроили мерцающее освещение, посигналили и организованно уехали. А растроганная именинница расплакалась от такого незабываемого подарка.
Участие в проведении доброй акции приняли члены нескольких автоклубов. Организаторы поблагодарили автомобилистов, выразили надежду, что будут и другие флешмобы, а также пожелали всего наилучшего виновнице торжества.
Елена Кот