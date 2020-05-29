Приморские базы отдыха готовятся принимать отдыхающих

Жители Дальнего Востока, лишенные возможности провести летние отпуска за рубежом, обратили внимание на местные базы отдыха, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в приморской компании «РСТ-ТУР», на вчерашний день была забронирована уже треть из почти двух тысяч мест, имеющихся на базах турфирмы. Подготовка к лету ведется очень активно, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«Мы готовимся к сезону в плановом режиме, базы будут обрабатываться от бактерий, вирусов, все дезинфекционные средства мы закупили, на каждой базе будет дежурить медицинский работник. Мы открыли бронирование и оно идёт полным ходом, особым ажиотажем пользуется июль, по соотношению цены и погоды этот месяц самый популярный», – заявила менеджер Дарья Крылова.

Если до этого популярность пользовались туры «все включено», где гостей привозили прямо из Хабаровска, Владивостока или Комсомольска, сейчас люди склоняются к поездке на личном транспорте и проживанию в отдельных домиках.