Кубок мира по кикбоксингу «Bestfighter 2019» оказался счастливым для воспитанников приморской Федерации кикбоксинга, сообщает DEITA.RU.

В итальянский Римини собрались бойцы из 36 стран мира. «Bestfighter 2019», который проводился уже в 24-ый раз, считается одним из крупнейших турниров по этому зрелищному виду спорта. Почти 2000 спортсменов приехали в Италию, чтобы стать чемпионами, но с победой домой вернулись немногие. И особенно приятно, что среди триумфаторов турнира оказались приморские бойцы.

Роман Логиновских блестяще выступил на крупных международных соревнованиях, показал красивые бои и занял первое место в разделе фулл-контакт с лоу-киком в весовой категории 71 кг. Еще один приморский кикбоксер Максим Черненко сумел проявить характер и волю к победе. Финальный бой был напряженным и острым, Максиму немного не хватило до победы, но выступил он достойно и заслуженно занял второе место на турнире в разделе к-1 в весовой категории 67 кг.

Отметим, что оба спортсмена тренируются под руководством опытного наставника, тренера-преподавателя высшей категории по кикбоксингу Семена Полещука. Надо сказать, что имя Семена Жоржевича широко известно спортивной общественности Приморья. Талантливый тренер воспитал немало чемпионов и призеров соревнований различного уровня.

«Я горжусь нашими спортсменами, их настойчивостью, упорством и их проявленным характером», - сказал президент краевой Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин, - На международных соревнованиях такого высокого уровня, где крайне велика конкуренция, наши ребята выступили достойно. От всей души поздравляем наших бойцов Романа Логиновских и Максима Черненко, их тренера Семена Полещука с отличным результатом! Федерация кикбоксинга Приморского края гордится своими воспитанниками», - отметил президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

Инна Эстрина



















