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Приморские браконьеры выкапывают ценные деревья сотнями
Молодые деревья удалось спасти - их вернут и высадят в тайге
Молодые подросты редких деревьев – кедра и пихты – выкопали приморские браконьеры. Злоумышленников задержали инспекторы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевое правительство.
Отмечается, что 346 молодых кедров и 10 – пихты обнаружили госинспекторы в Уссурийском лесничестве. Деревья уже находились выкопанными в кузове машины. Деревья удалось спасти – их изъяли и собираются пересадить в приморской тайге.
Специалисты подчеркивают, что заготовка кедра и пихты запрещена – они относятся к ценным породам. Ущерб от такого выкапывания составил почти 500 тысяч рублей. Браконьеров ждет уголовная ответственность.
Напомним, что за предотвращением подобных случаев и противодействием браконьерству следят инспекторы краевого охотнадзора, патрулирующие угодья.