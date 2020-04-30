Приморские браконьеры выкапывают ценные деревья сотнями

Молодые подросты редких деревьев – кедра и пихты – выкопали приморские браконьеры. Злоумышленников задержали инспекторы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевое правительство.

Отмечается, что 346 молодых кедров и 10 – пихты обнаружили госинспекторы в Уссурийском лесничестве. Деревья уже находились выкопанными в кузове машины. Деревья удалось спасти – их изъяли и собираются пересадить в приморской тайге.

Специалисты подчеркивают, что заготовка кедра и пихты запрещена – они относятся к ценным породам. Ущерб от такого выкапывания составил почти 500 тысяч рублей. Браконьеров ждет уголовная ответственность.

Напомним, что за предотвращением подобных случаев и противодействием браконьерству следят инспекторы краевого охотнадзора, патрулирующие угодья.