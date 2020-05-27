Приморские депутаты скорректировали краевой бюджет

Новые корректировки были внесены в бюджет Приморья, поправками были распределены федеральные деньги, поступившие в рамках борьбы с COVID-2019, сообщает ИА DEITA.RU.

В среду, 27 мая, законопроект парламентариям представила председатель правительства Вера Щербина, которая рассказала, что основные параметры главного финансового документа были изменены благодаря деньгам из вышестоящего бюджета. Значительная часть средств будет направлена медперсоналу, противостоящему коронавирусной инфекции.

По словам Веры Щербины, поправки предусматривают изменение основных параметров бюджета: доходы, расходы и дефицит увеличиваются до 142,8, 166,1 и 23,3 млрд рублей соответственно.

В пояснительной записке к законопроекту подробно расписано на что будут направлены деньги. Так, в регион деньги придут в виде безвозмездных поступлений, дотаций, субсидий, межбюджетных трансфертов и грантов. В сферу здравоохранения направят практически 900 млн. рублей, деньги будут распределены на оснащение коечного фонда и выплаты врачам. Вторым крупным направлением будет финансирование работ на краевых дорогах – это почти 600 млн рублей.

Председатель профильного комитета Галуст Ахоян подчеркнул, что Контрольно-счетной палатой было предоставлено положительное заключение на предлагаемые поправки.

«Замечаний, препятствующих рассмотрению законопроекта, не отмечено», - заключил Галуст Ахоян.

Поправки в краевой бюджет поддержало большинство парламентариев.