Приморские депутаты стали голосовать табличками

Депутаты Законодательного Собрания Приморья на очередном заседании, проходящем в режиме онлайн, начали голосовать, поднимая таблички и озвучивая свою позицию, сообщает ИА DEITA.RU.

Новый тренд поддержали не все народные избранники, однако некоторые из них поднимают таблички с соответствующей записью во время голосования. Помимо этого депутаты еще озвучивают свое решение. Так, на вооружении у парламентариев есть таблички: «За», «Против» и «Воздержался».

Среди депутатов табличками обзавелись как представители КПРФ, так и «партии власти», другие партии не стали исключением и также голосуют, поднимая таблички. При этом таблички есть у многих старожилов Законодательного Собрания: Галуста Ахояна, Сергея Ищенко, Владимира Беспалова, Алексея Козицкого и других законодателей.

В этот раз заседание в режиме онлайн прошло уже в третий раз, последний раз депутаты очно собирались в большом зале правительства Приморья, где голосовали не нажатием на кнопки, а поднятием руки. Перенос заседания в соседний зал был связан с соблюдением социальной дистанции. В обычное время народные избранники голосуют нажатием кнопок.