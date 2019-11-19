Приморские депутаты упростили проверку общественных приемов

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы обсудили изменения в постановлении «О Положении об общественной приемной депутата Законодательного Собрания Приморского края», сообщает DEITA.RU.



Согласно новым поправкам в постановлении теперь отпадет необходимость устраивать ежегодные проверки общественных приемных депутатов, если депутат ранее уже использовал помещение под свою приемную. Инициатором изменений был заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко, который руководит комиссией по проверке приемных депутатов.

«Правоприменительная практика побудила предложить на ваше рассмотрение некоторые корректировки и изменения к нему в части, прежде всего предлагается, что в случаи неоднократного заключения договора пользования одного и того же жилого помещения для общественной приемной депутата. Комиссия вправе принять решение не производить осмотр этого жилого помещения, потому что оно ранее проверено депутатами», - отметил Сергей Кузьменко.

Он добавил, что этой поправкой депутаты стараются оптимизировать людские и финансовые ресурсы, потому что проверки проходят по всему краю.

Отметим, что эта первая поправка в постановление, которое было принято Законодательным Собранием два года назад.

Иван Крышан