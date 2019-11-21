Приморские депутаты вступились за пенсионеров из северных регионов России

Вопрос о компенсации расходов пенсионерам – жителям крайнего севера страны – накануне подняли в Государственной Думе РФ. Речь идёт о том, чтобы граждане «за чертой пенсии» могли ездить на личном транспорте отдыхать, и получать компенсации от государства, не без помощи соответствующих поправок в действующее законодательство. В дискуссии активно участвовал и председатель приморского парламента, Александр Ролик, сообщает DEITA.RU

Прения о поправках в закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий» проходили в ходе заседания комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

С критикой данной инициативой выступили представители профильных министерств России, а также пенсионного фонда. В частности, последние привели в качестве аргумента повсеместные возможные осложнения по здоровью для пенсионеров-водителей (что может снизить актуальность предлагаемых поправок в закон), а также расчеты ПФР. Последние прямо говорят: билет на общественном транспорте в 2 раза дешевле, чем расход топлива на личном автом по аналогичному маршруту. Однако с контраргументами выступил председатель ЗсПК, Александр Ролик. Он привёл в пример Приморье - в контексте обсуждаемой проблемы.

Он отметил, что для Приморского края такой законопроект более, чем важен и актуален, поскольку в крае ряд территорий приравнен к районам Крайнего Севера. При этом климат в южных районах - комфортный для отдыха.

«И конечно, в Приморье подавляющее большинство пенсионеров из северных районов едут на отдых не за тысячи километров на Черное море, в Краснодар или Сочи. Они с удовольствием садятся за руль своих машин, проезжают 600 км на юг Приморья и отдыхают там: и в санаториях, и в палатках, и другими способами», - добавил Александр Ролик.

Кроме компенсации трат на бензин, спикеры на заседании профильного комитета рассмотрели и другие важные вопросы – касаемо мер поддержки пенсионеров. Так, на дополнительное изучение в Госдуму направлена инициатива по возвращению для жителей ДВ прежнего пенсионного возраста.

Евгений Черемухин