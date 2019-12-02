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26 Ноябрь 2019, 16:15

Приморские дети пойдут в школу не раньше 4 декабря

школа

Учащие села Хороль, в котором недавно произошел разлив ртути, смогут приступить к занятиям в школе не раньше 4 декабря, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает ТАСС, несмотря на то, что на школьной территории проведены все необходимые работы, для безопасности учеников и педагогов нужна дополнительная перепроверка.

Представитель народного образования сообщил, что воскресные замеры показали, что содержание ртути в воздухе ниже минимально допустимого уровня. Однако, в понедельник пройдут дополнительные тесты.

Сейчас краевая прокуратура занимается вопросами соблюдения образовательного законодательства, а также обсуждает проблемы профилактической работы с учащимися.

Напомним, что инцидент произошёл 27 ноября, когда один из учащихся принес на работу банку ртути, делился ей с одноклассниками и в итоге разлил опасное вещество. Сейчас все школьники учатся дистанционно.

Александра Маслова

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