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Приморские дети пойдут в школу не раньше 4 декабря
Учащие села Хороль, в котором недавно произошел разлив ртути, смогут приступить к занятиям в школе не раньше 4 декабря, сообщает DEITA.RU.
Как отмечает ТАСС, несмотря на то, что на школьной территории проведены все необходимые работы, для безопасности учеников и педагогов нужна дополнительная перепроверка.
Представитель народного образования сообщил, что воскресные замеры показали, что содержание ртути в воздухе ниже минимально допустимого уровня. Однако, в понедельник пройдут дополнительные тесты.
Сейчас краевая прокуратура занимается вопросами соблюдения образовательного законодательства, а также обсуждает проблемы профилактической работы с учащимися.
Напомним, что инцидент произошёл 27 ноября, когда один из учащихся принес на работу банку ртути, делился ей с одноклассниками и в итоге разлил опасное вещество. Сейчас все школьники учатся дистанционно.
Александра Маслова