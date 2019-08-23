Дольщики, обманутые федеральным проектом «Жилье для российской семьи», испугались банкротства застройщика и обратились к президенту и прокурору, сообщает DEITA.RU.

Злополучный долгострой в Снеговой Пади сотряс новый скандал. Как сообщили агентству обманутые дольщики, у них появилась информация о возможной смене юридического статуса у главного застройщика – казенного предприятия администрации Приморского края КППК «Приморскрайстрой». Соответствующее распоряжение якобы находится на рассмотрении в белом доме.

«По имеющейся у дольщиков информации администрация Приморского края планирует провести преобразование застройщика КППК «Приморкрайстрой» путем изменения вида унитарного предприятия, сделав невозможным субсидиарную ответственность Приморского края по обязательствам казенного предприятия», - говорится в документе, поступившем в редакцию.

Дольщики знают, что даже при изменении статуса предприятие должно нести материальную ответственность за объекты, но - только в течение полугода. Однако долгостроям до финиша гораздо дольше – 1,5-2 года. Поэтому люди всерьёз опасаются, что застройщик, не выполнив свои обязательства, сможет на законодательном уровне уйти от ответственности и долговых обязательств перед ними. А это 700 приморских семей социально уязвимых категорий граждан – только такие могли принять участие в программе, обещавшей квадратный метр по сказочно низкой цене – всего 35 тысяч рублей за квадрат.

Испуганные обманутые дольщики обратились во все возможные инстанции: аналогичное письмо, по их словам, ушло в Следственный комитет РФ, Прокуратуру Приморского края и Генеральную Прокуратуру, губернатору Приморского края, в Заксобрание края, полпреду президента в ДФО и в приёмную президента России.

Дольщики не знают, какими ещё путями добиться исполнения обязательств по долевому строительству – многие расторгли договора и лишь ждут выплат, кто-то не теряет надежды на завершение строительства. Люди готовы прибегнуть даже к голодовке. Однако крайние меры, в том числе митинги и одиночные пикеты пока не приводят к нужному результату – возобновлению строительства самого большого долгостроя Приморья.

Софья Корф