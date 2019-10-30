Приморские дороги хуже чукотских: Росстат подвел итоги

Стало известно, где в России самые качественные и самые убитые дороги, сообщает DEITA.RU.

Согласно свежим данным Росстата, лучшие дороги России - ожидаемо в Москве и Московской области, Ставрополье, Красноярском крае, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. В Москве доля качественных дорог достигает 97 процентов! В Петербурге 64 процента автодорог отвечают нормативам. Разница между лидирующей Москвой и главными аутсайдерами колоссальна.

Так, в замыкающей рейтинг республике Марий Эл только 21 процент дорог признан нормальным. В Калмыкии и Архангельской области - 11 и 14 процентов соответственно. В Крыму и Рязани - 21 и 22 процента. Из дальневосточников главный аутсайдер - Магаданская область с 17 процентами.

Всего по Дальнему Востоку процент не отвечающих нормативам дорог регионального значения - 62 процента. Помимо Магаданской области, в антирейтинге по ДФО лидирующие строчки занимают Забайкальский край с 73,6 процентами непригодных для езды дорог, Якутия с 69 % и Амурская область с тем же показателем.

Лучшие дороги муниципального значения на Дальнем Востоке - как ни странно, на Чукотке. Вероятно, это связано с тем, что там вообще дорожная сеть в основном отсутствует. Но там, где она есть, нормативом не соответствуют лишь 37 процентов.

Приморский край находится в середине рейтинга «дорожного благосостояния». Чуть более половины дорог межмуниципального значения в Приморье признаны непригодными. По дорогам местного значения ситуация чуть лучше - лишь 39 процентов не соответствую норме.

Бросается в глаза тот факт, что в сравнении с соседним Хабаровским краем дороги Приморья существенно проигрывают.

Так, в Хабаровском крае тест-драйв не прошел 41 процент дорог межмуниципального значения. В Приморье - 51. А по показателям дорог местного значения у соседей вообще все благополучно - не соответствует лишь 18 процентов дорог, в то время как в Приморье - почти сорок.

Эта разница вызывает удивление, учитывая, какие колоссальные деньги направлены за последние два года на приморские магистрали. Так, муниципалитеты, входящие во Владивостокский городской округ, получили почти 2 миллиарда рублей на ремонт дорожной сети, и это только в этом году. Однако ревизоры остались недовольны.

Сначала разнос дорожникам во Владивостоке устроил Юрий Трутнев, заявив, что федеральные средства тратятся не на то. Затем контрольно-счетная палата и городские депутаты проверили состояние отремонтированных дорог Владивостока - и нарушения выявлены практически на каждом участке. Не соблюдается угол наклона для маломобильных граждан, не соблюдается нормативы установки бордюров, система водоотведения вообще находится в полной негодности и тд., и тп. Даже свежеотремонтированные участки вскоре снова покрываются трещинами.

Примечательно, что, присваивая Владивостоку статус дальневосточной столицы, жителям обещали, что уже в том они увидят качественные изменения. Статистика же свидетельствует об обратном. По итогам Приморье оказалось в антирейтинге по реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Конечно, нельзя не учитывать специфику приморского климата с его разрушительными ежегодными тайфунами, после которых дорожная сеть требует масштабного ремонта. Особенно - в отдаленных территориях. Однако дорожная сеть региона продолжает высасывать деньги, как черная дыра - и здесь ответственность смело можно делить меж капризами природы и местными чиновниками, или дорожниками.

Василий Кучин