Приморские энергетики готовят энергообъекты для интегрированной развлекательной зоны «Приморье»

Филиал «Приморские электрически сети» (АО «ДРСК») реализует мероприятия необходимые для электроснабжения интегрированной развлекательной зоны «Приморье». Работы выполняются в рамках договора технологического присоединения между АО «ДРСК» и АО «Корпорация развития Приморского края».

Для обеспечения электроэнергией новых объектов развлекательной зоны энергетики выполняют реконструкцию ПС 110 кВ «Муравейка» с установкой третьего силового трансформатора и увеличением установленной мощности энергообъекта на 16 МВА.

Работы на энергообъекте начнутся уже в мае. Сейчас завершаются торговые процедуры на поставку оборудования.

Также проектом предусмотрено строительство от ПС «Муравейка» восьми кабельных линий электропередачи 6 кВ протяжённостью около 80 км до границ земельных участков объектов развлекательной зоны и размещение четырёх распределительных пунктов 6 кВ.

Строящиеся объекты развлекательной зоны планируется подключить к электроснабжению в текущем году. Выполненные технические мероприятия позволяют полностью обеспечить потребность в электроэнергии строящихся на данном этапе объектов.

Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» в будущем современный развлекательный курорт мирового класса. Самый масштабный туристический проект Дальнего Востока России, который включит в себя 12 отелей разной звёздности, казино, торговые, выставочные и развлекательные центры, аквапарк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные пляжи и рекреационную территорию, рестораны, кафе и другие развлекательные объекты.