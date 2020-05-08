Приморские энергетики отреставрировали памятник воинам в поселке Краскино

Сотрудники филиала ДРСК «Приморские электрические сети» (входит в Группу РусГидро) отреставрировали в посёлке Краскино Хасанского района памятник воинам, погибшим при штурме японских укрепрайонов в ходе Маньчжурской наступательной операции в августе 1945 года.

Обелиск установлен рядом с братской могилой, в которой захоронены 248 солдат и офицеров, получивших ранения в ходе боевых действий и впоследствии скончавшихся в 314-м военном госпитале.