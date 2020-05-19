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Приморские энергетики помогают региону в борьбе с коронавирусной инфекцией
Приморские электрические сети помогают региону в борьбе с коронавирусом. Энергетики предоставили помещение гостиницы учебно-тренировочного полигона предприятия для организации работы обсерватора.
В обсерватор при необходимости на двухнедельный карантин могут быть помещены лица, прибывшие из эпидемически неблагополучных территорий. В период сохранения эпидограничений в приморском филиале ДРСК приостановлены все внутрикорпоративные мероприятия. Помещения учебной базы сейчас не используются, поэтому предоставлены в качестве места временного пребывания граждан, которым необходимо соблюсти карантин.
В условиях пандемии COVID-19 филиал ДРСК «Приморские электрические сети» обеспечивает надёжную работу энергообъектов Приморского края, защиту персонала от рисков инфицирования и оказывает помощь региону в ограничении распространения коронавирусной инфекции.
Под особым контролем энергетиков находится электроснабжение всех лечебных учреждений и обсерваторов на территории Приморья. Также приморский филиал ДРСК обеспечил выдачу мощности от своих подстанций для подключения модульного инфекционного центра Министерства обороны РФ в Уссурийске.