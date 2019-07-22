В связи с прохождением тайфуна «Данас» по территории Приморского края в воскресенье 21 июля Приморские электрические сети (филиал АО ДРСК) перешли на работу в режиме повышенной готовности (РПГ).

Оперативный персонал филиала несет дежурство в круглосуточном режиме, подготовлена спецтехника, материалы для выполнения аварийно-восстановительных работ. Накануне специалисты провели осмотры линий электропередачи, проходящих по наиболее вероятным участкам подтопления. Также в подразделениях была проверена готовность к оперативному использованию быстровозводимых опор.

По данным на 18.00 электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. Всего в период РПГ для выполнения аварийно-восстановительных работ подготовлены 95 бригад, 101 единица техники.

Для координации аварийно-восстановительных работ налажено взаимодействие с администрациями муниципальных образований и управлением МЧС по Приморскому краю.

Напомним, по сообщениям синоптиков 21 и 22 июля на территорию Приморья выходит тайфун «Данас». В западной части края и на побережье ожидаются сильные дожди. По прогнозам общее количество осадков может достигнуть месячной нормы. Дожди сопровождаются сильным ветром до 30 м/с. В регионе сохраняется высокая вероятность подъема уровня рек до 3 метров.

Филиал «Приморские электрические сети»

просит жителей края быть предельно осторожными

и соблюдать правила электробезопасности!

- Не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

- Немедленно сообщить об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефону экстренных служб «101».

Внимание!

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК

- 8-800-1000-397