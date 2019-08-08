В связи с прохождением тропического шторма «FRANCISCO» вблизи южного побережья Приморья Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») перешли на работу в режиме повышенной готовности (РПГ), сообщает DEITA.RU

Прибрежные районы Приморья усилены оперативным персоналом, организовано круглосуточное дежурство, проведены осмотры линий электропередачи, проходящих по наиболее вероятным участкам подтопления. Подготовлена спецтехника и необходимые материалы. Всего для выполнения аварийно-восстановительных работ в филиале готовы 100 бригад и 155 единиц техники.

Массовых повреждений электросетевых объектов в связи с непогодой не произошло. Однако, вчера, 7 августа, в 21-39 в Шкотовском районе в результате прохождение грозового фронта, сопровождающегося сильным дождем, произошло отключение ВЛ 110 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители г. Фокино. В течение 40 минут электроснабжение потребителей было полностью восстановлено. Сейчас энергетики завершают аварийно-восстановительные работы на отдельных участках линий, повреждения на которых произошли ночью 8 августа. Кратковременные отключения электроэнергии ночью и утром 8 августа также фиксировались в отдельных населённых пунктах Лазовского, Яковлевского, Партизанского и Шкотовского районах. Энергетики оперативно были направлены для локализации повреждений на ЛЭП. Для координации аварийно-восстановительных работ энергетики взаимодействуют с администрациями муниципальных образований и управлением МЧС по Приморскому краю.

Утром 8 августа в прибрежных районах Приморья сохраняется неустойчивая погода. В связи с этим энергетики фиксируют единичные перебои в электроснабжении потребителей. В Приморских электрических сетях продолжает действовать режим повышенной готовности.

Напомним, по сообщению Приморского УГМС в связи со смещением вблизи южного побережья Приморья тропического шторма «FRANCISCO» в период 8-9 августа в крае ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, шквалистым усилением ветра, 9 августа в отдельных районах возможен град. В регионе ожидается подъем уровня рек до 3 метров с подтоплением низких мест, сельскохозяйственных угодий, и участков некоторых дорог.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей края быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

- Не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

- Немедленно сообщить об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефону экстренных служб «101».

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397