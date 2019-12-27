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Приморские фермеры оказались сильнее агрохолдингов
Основными производителями молока и мяса в Приморье остаются частные хозяйства, сообщает DEITA.RU.
Приморскстат приводит данные, согласно которым фермеры и ИП в этом году стали производителями 24% объема молока в крае, а также по 12% мяса и яиц.
Частные хозяйства поставили краю 53% мяса и 44% молока, а по производству яиц всех опередили сельхозорганизации – 58%.
Ведомство отмечает, что на период начала декабря 2019 года во всех организациях и фермах всех видов в Приморье насчитывалось 62 тысячи особей крупной скотины, из них – 30 тысяч – дойные коровы.
Согласно расчетам, в среднем одна приморская корова в год дает около 6 тонн молока, а курица-несушка приносит 227 яиц.
Напомним, что не так давно DEITA.RU публиковала информацию о том, что за осень 2019 приморские аграрии собирали в среднем до 75 центнеров кукурузы с одного гектара. Наиболее урожайным год стал для Михайловского и Уссурийского районов.
Довольно высокие показатели урожайности в крае местные аграрии смогли обеспечить, даже несмотря на обильные ливни и подтопления в начале сезона.
Отметим, что основными культурами в крае остаются соя и кукуруза, в животноводстве лидируют производители мяса, молока и продуктов из него.
Александра Маслова