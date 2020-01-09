Приморские фермеры стали сильнее агрохолдингов

Личные подсобные хозяйства продолжают кормить регион мясом, несмотря на крупные агропромышленные комплексы, сообщает DEITA.RU.

Согласно статистическим данным Приморскстата основные производители мяса в крае на протяжении всего 2019 года оставались личные подсобные хозяйства населения. На них пришлось порядка 53% производства мяса и 44% молока. Фермеры произвели 12% мяса и 24% молока.

В предыдущем году сельскохозяйственные организации произвели порядка 76% всего мяса, а личные подсобные хозяйства и фермеры – 24% от всего объема. При этом лидерство у этих двух категорий было в производстве молока – 68%, а в яйцах они также уступали крупным предприятиям.

Кроме этого сократилось и количество крупного рогатого скота на 400 особей. Если на 1 января 2019 года насчитывалось 62,6 тысяч животных, то через 11 месяцев их количество сократилось до 62,2 тысяч. Количество свиней в 2019 году статистическая служба не написала, но в предыдущем году их насчитывалось около 162,8 тысяч, также они проигнорировали количество птиц, овец и коз.

Напомним, что в конце января 2019 года в Приморье произошла вспышка ящура, после которой резко сократилось количество свиней во всех категориях сельскохозяйственных предприятий. За год регион не смог оправится от этого удара, не увеличив количество животных к прошлогодним цифрам.

Иван Юрьев