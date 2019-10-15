Приморские горы назовут в честь исследователя

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Депутаты комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству поддержали проект постановления ЗС "Об одобрении предложения о присвоении наименования "Будищева" безымянным горам, расположенным в горной системе Сихотэ-Алинь на территории Партизанского городского округа Приморского края", сообщили DEITA.RU в Законодательном Собрании Приморья.

С предложением увековечить память одного из первых исследователей территории Приморского и Хабаровского краев подполковника корпуса лесничих Алексея Федоровича Будищева в мае текущего года в краевой парламент обратился член Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" - Общество изучения Амурского края Николая Бабенков.

Исследования руководителя лесоустроительной партии Алексея Будищева создали научную основу географии лесов юга Дальнего Востока России, в которой освещалось не только географическое распределение, но и состояние древесных насаждений. В период с 1860 по 1867 годы Будищев совершил несколько многомесячных экспедиций по территории современного Приморья и Хабаровского края, во время которых были получены материалы о географии, флоре, фауне, населении новых земель. В 1864 году им была составлена "Карта части Приморской области, заключающей Приамурский и Приуссурийский края и прибрежье Восточного океана". Результаты работы лесоустроительной партии изложены исследователем в книге "Описание лесов южной части Приморской области", изданной в 1883 году, переизданной в 1898 и 2016 годах.

Императорское Русское географическое общество высоко оценило результаты работы Алексея Будищева по исследованию лесов Приамурья и Приморья и удостоило его высокой награды - малой золотой медали. Однако, несмотря на заслуги А.Ф.Будищева имя его незаслуженно забыто. В Приморском крае до сих пор нет ни одного географического объекта, названного в его честь.

Как сообщил председатель комитета Джамбулат Текиев, в соответствии с действующим законодательством комитет признал представленные документы соответствующими установленным требованиям и получил заключение губернатора Приморского края об одобрении данной инициативы. Предложение поддержали и жители Партизанского городского округа.

Подготовленный комитетом проект постановления "Об одобрении предложения о присвоении наименования "Будищева" безымянным горам, расположенным в горной системе Сихотэ-Алинь на территории Партизанского городского округа Приморского края" будет рассмотрен на очередном заседании краевого парламента.

Дмитрий Санников

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