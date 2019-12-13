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Приморские кикбоксеры поборются за звания чемпиона
В предстоящие выходные в СК «Олимпийский» пройдет Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу в дисциплине К1, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в Федерации кикбоксинга Приморского края, соревнования будут проходить в два дня. В субботу утром до обеда спортсмены проведут предварительные поединки.
«Торжественное открытие соревнований в 13 часов. После открытия бойцы встреться на ринге в полуфинальных поединках. Завершаться соревнования в воскресенье, когда пройдут финальные бои», - рассказал президент Федерации кикбоксинга Приморья Виктор Тарабарин.
Награждение спортсменов состоится с 16.30 до 17 часов. Все бои будут проходить в зале бокса СК «Олимпийский» во Владивостоке.
Иван Юрьев