Приморские кикбоксеры привезли медали с всероссийских соревнований

На прошлой неделе приморские спортсмены из Уссурйиска принимали участие во всероссийском турнире по кикбоксингу на призы «Трубной-металлургической компании», сообщает DEITA.RU. Соревнования прошли в городе Полевской Свердловской области.

Как рассказали в федерации кикбоксинга, Приморский край представляли спортсмены из Уссурийска: Сергей Налбандян, Андрей Кришталь, Ульяна Садовая, Дмитрий Ерохин и Кирилл Цой.

«На турнир приехали спортсмены почти со всех регионов России. При жесткой конкуренции приморские кикбоксеры показали отличный результат. Так, в возрастной группе 13-14 лет, в весовой категории до 66 кг, Сергей Налбандян поднялся на высшую ступеньку пьедестала. Ульяна Садовая заняла второе место до 52 кг, а Кирилл Цой в весовой категории до 54 кг стал бронзовым призером», - рассказали в приморской федерации кикбоксинга.

Два спортсмена не смогли подняться на пьедестал, проиграв бои в предварительной части турнира. Отметим, что все ребята тренируются под руководством Заслуженного тренера России Андрея Подоплелова (ЦРТДЮ) и тренера Андрея Регер.

Иван Юрьев