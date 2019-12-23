telegr wh call

Новости

Эксперты рассказали, что делать при отказе тормозов

23 Декабрь 2019, 19:45

«В смысле пообещала» — агентство недвижимости разгневало женщину

23 Декабрь 2019, 19:30

Полиция рассказала, как «разводят» горожан на крупные суммы

23 Декабрь 2019, 19:15

Названы регионы, где 31 декабря объявлен выходным

23 Декабрь 2019, 19:00

Врачи рассказали о незаметных симптомах рака

23 Декабрь 2019, 18:45

Банки станут отказывать в обслуживании некоторым клиентам

23 Декабрь 2019, 18:30

Владельцы таких авто могут не бояться угона

23 Декабрь 2019, 18:15

Известного хирурга отстранили от работы

23 Декабрь 2019, 18:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Приморские кикбоксеры привезли медали с всероссийских соревнований

кикбоксеры

На прошлой неделе приморские спортсмены из Уссурйиска принимали участие во всероссийском турнире по кикбоксингу на призы «Трубной-металлургической компании», сообщает DEITA.RU. Соревнования прошли в городе Полевской Свердловской области.

Как рассказали в федерации кикбоксинга, Приморский край представляли спортсмены из Уссурийска: Сергей Налбандян, Андрей Кришталь, Ульяна Садовая, Дмитрий Ерохин и Кирилл Цой.

«На турнир приехали спортсмены почти со всех регионов России. При жесткой конкуренции приморские кикбоксеры показали отличный результат. Так, в возрастной группе 13-14 лет, в весовой категории до 66 кг, Сергей Налбандян поднялся на высшую ступеньку пьедестала. Ульяна Садовая заняла второе место до 52 кг, а Кирилл Цой в весовой категории до 54 кг стал бронзовым призером», - рассказали в приморской федерации кикбоксинга.

Два спортсмена не смогли подняться на пьедестал, проиграв бои в предварительной части турнира. Отметим, что все ребята тренируются под руководством Заслуженного тренера России Андрея Подоплелова (ЦРТДЮ) и тренера Андрея Регер.

Иван Юрьев

Читайте также:

Чемпионы провели мастер-класс для юных самбистов Приморья

Российские спортсмены готовы бежать из страны

Приморцы победили на турнире по кикбоксингу в Хабаровске

Популярное

История о пропавших рыбаках в Приморье получила продолжение

Массовая драка рыбаков попала на видео в Приморье

«Все в море»: угольный терминал пылит в Приморье

Пенсионер за рулем? С какого возраста запрещено ездить за рулем
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...