Приморские компании экспортируют свои товары в страны ЕС, Америки и Африки
Приморские компании принимают участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», сообщает DEITA.RU.
Как рассказали сами бизнесмены, участие в премии они принимают по самым разным причинам: найти единомышленников, познакомиться с будущими партнерами и просто заявить о себе. Так, директор ООО «Телематик солюшнс» Павел Овсянников отметил, что его компания работает только шестой год.
«Вначале у нас был шинный бизнес, и были свои потребности в колесах, тогда мы решили купить подобный аппарат за границей. Но после его покупки поняли, что ни одна система не может стабильно работать в России, поэтому нам пришлось сделать такой аппарат для себя. Разработкой мы занялись в 2012 году, после кризиса в 2014 году мы съездили на первую международную выставку, где и получили первую заявку из США», - рассказал Павел Овсянников.
По его словам, на сегодняшний день заявки на аппараты поступают из стран СНГ, США, Канады, Испании, Португалии, Турции и с африканского континента. Пока это совсем маленькие суммы, потому что от первой заявки до момента большого парка проходит порядка двух лет, за это время аппараты тестируют. Чтобы рассказать о своих успехах и получить новый опыт, предприятие решило принять участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта.
«Для нас участие в конкурсе - это прежде всего знакомство с другими участниками рынка высоких технологий. Принимать участие в конкурсах и форумах всегда интересно, потому что удается познакомиться с другими отраслевыми игроками. Во время общения с ними находишь разные варианты решения проблем, возникающих в процессе ведения бизнеса. Чем больше людей будут принимать в них участие, тем больше опытом смогут обменяться производители, занятые в сфере высоких технологий», - отметил руководитель ООО «Телематик солюшнс».
Как отметил директор ООО «Эко Тойс» Александр Симакин, их предприятие специализируется на производстве экологически чистых игрушек из натурального дерева и было основано в 2016 году.
«Основная цель нашего проекта - насыщение российского рынка игрушек обучающими и развивающими детскими товарами из дерева без использования лакокрасочных покрытий. На сегодняшний день компания «Эко Тойс» взаимодействует с покупателями через собственный интернет магазин, крупнейшие федеральные онлайн-площадки, розничные федеральные и региональные сети, а также активно продвигает продукцию в социальных сетях», - рассказал Александр Симакин.
По его словам, компания уже заключила контракты и начала поставки детских игрушек в Канаду, США, Японию, Республику Корея и Новую Зеландию. Кроме того, ведутся переговоры с потенциальными партнерами в Европейском союзе и Австралии.
«Участие в проекте «Экспортер года» - новый интересный опыт для нас, а также возможность рассказать о продукции нашей компании, в том числе и зарубежным партнерам», - добавил руководитель компании.
Принять участие в конкурсе могут как крупные предприятия, так и субъекты малого бизнеса, которые поставляют за границу не сырьевые не энергетические товары собственного производства. Для этого необходимо зарегистрироваться до 20 августа на сайте Российского экспортного центра. Премия будет присуждаться в четырех отраслевых номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий». Помимо этих номинаций представители МСП могут подать заявки на участие в номинации «Прорыв года», а крупные компании принять участие в номинации «Новая география».
Как отметил врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко, приморские товары ценятся за высокое качество и экологичность.
«Натуральные материалы, уникальные научные разработки приморских ученых делают местную продукцию востребованной не только в странах АТР, но также в Европе, Северной Америке и странах Океании. У Приморья огромный экспортный потенциал. Наши компании первыми открывают азиатские рынки, действуют смело и активно. И, конечно, могут претендовать на звание лучших в стране. Если кто-то из экспортеров еще не подал заявку, призываю сделать это в ближайшее время», - подчеркнул врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.
Отметим, что всероссийская премия «Экспортер года» была инициирована на самом высоком уровне - Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» и реализуется Российским экспортным центром при поддержке Министерства экономического развития РФ. Победители Дальневосточного этапа будут объявлены во время V Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 октября.
Иван Крышан