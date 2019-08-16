«Вначале у нас был шинный бизнес, и были свои потребности в колесах, тогда мы решили купить подобный аппарат за границей. Но после его покупки поняли, что ни одна система не может стабильно работать в России, поэтому нам пришлось сделать такой аппарат для себя. Разработкой мы занялись в 2012 году, после кризиса в 2014 году мы съездили на первую международную выставку, где и получили первую заявку из США», - рассказал Павел Овсянников.

По его словам, на сегодняшний день заявки на аппараты поступают из стран СНГ, США, Канады, Испании, Португалии, Турции и с африканского континента. Пока это совсем маленькие суммы, потому что от первой заявки до момента большого парка проходит порядка двух лет, за это время аппараты тестируют. Чтобы рассказать о своих успехах и получить новый опыт, предприятие решило принять участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта.

«Для нас участие в конкурсе - это прежде всего знакомство с другими участниками рынка высоких технологий. Принимать участие в конкурсах и форумах всегда интересно, потому что удается познакомиться с другими отраслевыми игроками. Во время общения с ними находишь разные варианты решения проблем, возникающих в процессе ведения бизнеса. Чем больше людей будут принимать в них участие, тем больше опытом смогут обменяться производители, занятые в сфере высоких технологий», - отметил руководитель ООО «Телематик солюшнс».

Как отметил директор ООО «Эко Тойс» Александр Симакин, их предприятие специализируется на производстве экологически чистых игрушек из натурального дерева и было основано в 2016 году.