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Приморские лидеры смогут побороться за престижную руководящую должность
Проект «Лидеры России» открыл приём заявок на участие в новом сезоне, сообщает DEITA.RU. Проект призван выявлять перспективных руководителей, и способствовать их поддержке и развитию.
Конкурс нынешнего года – третий по счёту. Любой желающий младше 55 лет сможет зарегистрироваться для участия до 27 октября текущего года на сайте «Лидерыроссии.рф». Обязательное условие для участия – опыт управленческой работы. Для участников старше 35 лет он должен быть не менее пяти лет, для тех, кто младше данного возраста засчитают и двухлетний стаж.
Чтобы документально изъявить собственное желание участвовать в конкурсе, нужно описать опыт руководящей работы в анкете и прикрепить видеоинтервью. Затем участников ожидает тестирование, на котором жюри сможет оценить лидерский потенциал участников.
В полуфинал, который пройдёт в восьми федеральных округах, будут отобраны лучшие кандидаты. Именно им станет доступна информация о всемирных инновациях в сфере управленческой деятельности. Кроме того, конкурсанты смогут решить бизнес-кейсы и пообщаться в неформальной обстановке с ключевыми лидерами федеральных округов. Полуфинал пройдёт в начале нового года, а суперфинал запланирован на март – апрель следующего года. 300 лучших управленцев смогут побороться за главный приз – один миллион рублей на повышение квалификации и консультацию выдающихся лидеров России, как в сфере бизнеса, так и в сфере политики.
За два предыдущих сезона конкурса «Лидеры России», проект собрал более четырехсот тысяч человек, при этом свыше 150 победителей и призёров назначены на руководящие должности. Двое теперь могут похвастаться должность губернатора, четыре человека стали заместителями государственных министров.
Приморье сохраняет высокие результаты - согласно итогам конкурса прошлых лет, в полуфинал прошли 170 приморцев, в финалисты – 22, а победили три жителя Приморского края.
Софья Корф