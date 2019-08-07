Более 8 тысяч многодетных семей оформили ежемесячную выплату на третьего и последующего ребенка, сообщает DEITA.RU. Всего в Приморье на эти цели планируется направить 1,3 млрд рублей.

За первые семь месяцев 2019 года на эти цели направлено уже более 720 миллионов рублей. Деньги поступили из краевого и федерального бюджетов.

Как рассказали специалисты департамента социального развития и труда, размер ежемесячной выплаты составляет 13860 рублей, однако, чтобы воспользоваться соцмерой, доход на каждого члена семьи не должен превышать 34620 рублей.

С июля краевой закон был дополнен, теперь финансовую поддержку могут оформить родители и на всех последующих детей, а не единожды, как было ранее.

«Если раньше родители получали пособие на третьего ребенка, то на четвертого, пятого и последующих детей действие закона не распространялось. Сейчас мы получили возможность предоставлять выплату по рождению третьего и каждого последующего ребенка», – уточняет врио вице-губернатора Сергей Максимчук.

Отметим, что данный проект является краевой составляющей национальной программы «Демография». Подобные меры можно наблюдать во многих регионах страны. На сегодняшний день в крае реализуется 26 мер социальной поддержки в рамках госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края". Для их оформления необходимо обратится в «Единые окна» по месту жительства. Узнать более подробно о выплатах также можно с помощью социального справочника для семей с детьми.

Иван Юрьев