Приморские парламентарии и российские дипломаты работают вместе

Рабочая встреча председателя краевого парламента Александра Ролика и представителя МИД во Владивостоке Андрея Броварца прошла в Законодательном Собрании Приморского края, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ЗС ПК.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия между депутатским корпусом и Представительством Министерства иностранных дел России во Владивостоке в развитии сотрудничества с региональными законодательными собраниями стран Северо-Восточной Азии.

«Мы рассматриваем Представительство МИД России во Владивостоке, как нашего надежного партнера. Наше взаимодействие особенно важно сейчас, когда вектор международного сотрудничества смещается на восток, активно реализуется потенциал межрегионального сотрудничества, увеличиваются туристические потоки в наш регион, укрепляется межрегиональное межпарламентское взаимодействие», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Александр Ролик



Законодательное Собрание Приморского края всегда уделяло большое внимание межпарламентскому сотрудничеству. В настоящее время дружеские и деловые отношения традиционно связывают приморских депутатов с коллегами из провинций Чхунчхонбук-до, Чолланам-до, Северная Кёнсан и Кангвон Республики Корея, провинций Хэйлунцзян и Цзилинь КНР, префектур Тояма, Симанэ, Тоттори (Япония) и др. Налажено взаимодействие краевого парламента с диппредставительствами, работающими во Владивостоке.



Александр Ролик также отметил, что одной из важных площадок межпарламентского сотрудничества является Форум председателей региональных законодательных собраний и собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии. Краевой парламент Приморья - его постоянный участник. Дважды - в 2013 и 2019 годах - Законодательное Собрание Приморского края выступало в качестве принимающей стороны. Так, в июле 2019 года во Владивостоке прошел Х Форум председателей региональных законодательных собраний и собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии. Парламентарии региона обсудили тему "Международный туризм – стимулятор развития внешнеэкономических, торговых и культурных связей".



Напомним, Андрей Броварец назначен Представителем МИД России в г. Владивостоке в сентябре 2019 года. Ранее Андрей Петрович работал на различных должностях в МИД России, в том числе был заместителем представителя и представителем МИД России во Владивостоке. Нужно также отметить, что Представительство МИД России в г. Владивостоке одно из старейших в России. Оно организовано в 1923 году.

Дмитрий Санников