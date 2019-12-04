Приморские парламентарии упростили правила для малого бизнеса

Во вторник, 3 декабря, на заседании комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности депутаты рассмотрели поправки к правовому акту, благодаря которым упрощается процедура получения имущественной поддержки, сообщает DEITA.RU.

По словам председателя комитета Сергея Ищенко, изменения коснуться порядка предоставления государственного имущества в аренду для объектов МСП, работающих в сельскохозяйственной или социальной сфере.

«На комитете депутаты Законодательного Собрания продолжают работу по созданию в регионе удобной среды для бизнеса. В рамках этой деятельности мы стараемся убрать барьеры, которые тормозят развитие бизнесов Приморском крае», - отметил председатель комитета.

По его мнению, новоизменения смогут решить имущественный вопрос для малых и средних предприятий. В помещениях они смогут вести свою предпринимательскую деятельность, от которой зависит будущее благополучие региона. Изменения коснуться порядка сдачи государственных помещений в аренду, порядок будет прописан администрацией Приморья.

Отметим, что на заседании комитета за поправки проголосовали все присутствующие депутаты. Изменения будут внесены в соответствующий нормативно правовой акты, после того как их поддержат на очередном заседании Законодательного Собрания.

Иван Крышан