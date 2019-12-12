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Приморские парламентарии утвердили аудиторов Контрольно-счетной палаты
В среду, 11 декабря, на очередном заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты утвердили заместителя руководителя Контрольно-счетной палаты и шестерых аудиторов, сообщает DEITA.RU.
Всех кандидатов депутатам Законодательного Собрания представил руководитель Контрольно-счетной палаты Юрий Высоцкий. Работа большинства из них была отмечена благодарностями от Законодательного Собрания и администрации Приморья. Причиной их назначения стало изменение законодательства, так как должность аудиторов была исключена из должностей гражданской службы и переведена в статус государственной службы Приморского края.
За каждого кандидата депутаты проголосовали единогласно, также они поддержали Валентину Волкову и назначили ее на заместителя председателя аудиторского ведомства. Ранее она уже занимала данный пост, переназначили ее в связи с истечение срока контракта в начале следующего года.
«Законопроект подготовлен комитетом в связи с истечением 18 февраля 2020 года сроков полномочий заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края. Рассмотрев и обсудив представленную председателем Контрольно-счетной палаты кандидатуру. Комитет принял решение согласиться с ее кандидатурой для назначения на должность заместителя. Считаем, что Валентина Васильева отвечает требованиям предъявленным заместителю Контрольно-счетной палаты. Хочу отметить, что мы с Валентиной Васильевной работаем уже много лет. Знаем ее как человека ответственного, грамотного с большим опытом работы, профессионала высокого класса», - отметил председатель комитета по налогово-бюджетной политики Галуст Ахоян.
Как отметил Игорь Чемерис, в нынешний момент в Контрольно-счетной палате подобрался тот состав, который отличается своим профессионализмом.
«Хочу сказать, что Валентина Васильевна много лет работает в этом органе и является тем цементирующим звеном, который помогает во многом коммуникации между Законодательным собранием и председателем Контрольно-счетной палаты», - подчеркнул Игорь Чемерис.
Предложенная кандидатура была поддержана единогласно.
Иван Крышан