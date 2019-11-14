Приморские парламентарии высказались о региональном бюджете на следующий год

Депутаты Законодательного Собрания обсудили проект бюджета на следующий год на внеочередном заседании в среду, 13 ноября. Народные избранники отметили и проблемные и положительные стороны законопроекта, сообщает DEITA.RU.

Проект бюджета представила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, которая сказала, что расходная часть бюджета составит 129,6 млрд рублей, а доходная 124,8 млрд рублей. Ко второму чтению параметры бюджета будут изменены.

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, отметил, что в проекте бюджета в полном объеме предусмотрены средства на меры социальной поддержки, которые инициировал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Также заложены средства для слабозащищенных слоев населения, на дорожный фонд и многие другие социальные проекты.

«Многие депутаты сравнивают нынешний бюджет с бюджетами, которые были приняты в прошлые годы. Однако это не совсем правильно, если сравнить только за последние два года. То бюджет на 2020 год увеличился на 245 по сравнению с принятым бюджетом в 2019 году», - отметил Галуст Ахоян.

Высказались на счет бюджета представители Единой России, Справедливой России и КПРФ. В основном депутаты высказывали положительную оценку по отношению к проекту бюджета, однако некоторые отметили, что средств на некоторые проблемы региона не хватит в бюджете.

Так, депутат Алексей Козицкий напомним присутствующим о двух проблемах в регионе: строительная отрасль, в которой наблюдается резкое снижение производства, а также поднял вопрос аварийных мостов на региональных трассах в Приморье.

«Для ремонта мостовых переходов по краю необходимо более 100 млрд рублей. Этих средств в бюджете региона, конечно, нет, без помощи Федерации решить этот вопрос у нас самостоятельными силами не получится. Поэтому хотелось бы попросить губернатора, чтобы этот вопрос удалось решить в Москве», - сказал Алексей Козицкий.

Игорь Черемис отметил, что после принятия инициированных губернатором мер социальной поддержки стали быстрее решаться вопросы по обеспечению детей-сирот квартирами, увеличение пошло на 39%, также увеличились расходы в сфере здравоохранения, что говорит о социально-экономическом развитии региона.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, заявила, что бюджет 2019 года стал прорывным, а проект бюджета на следующий год сохраняет все принятые меры социальной поддержки. При этом по многим социальным статьям расходная часть не только сохраняется, но и увеличивается.

«В проекте бюджета сохраняются статьи, которые показали свою жизнеспособность и востребованность среди населения региона. В отношении государственных программ необходимо предусмотреть бюджетные ассигнования на строительство объектов социального значения в муниципалитетах края. Поэтому хотелось бы, чтобы администрация Приморья на прочную основу поставила обучение специалистов муниципалитетов на управление и механизмы эффективного расходования средств, чтобы принимаемые решения воплощались в реальные дела», - высказала свое видение о бюджете Татьяна Косьяненко.

Сохранение программы «1000 дворов» в проекте бюджета отметил депутат Дмитрий Новиков, который подчеркнул, что данный проект решает два вопроса: благоустройство территории и воспитывает гражданское общество, консолидируя жителей многоквартирных домов.

Во время обсуждения проекта бюджета депутат Владимир Беспалов от КПРФ попросил присутствующих не допустить снижения реальных доходов населения региона.

Большая часть депутатов отметила, что бюджет сохраняет основное направление по программе социально-экономического развития Приморья до 2030 года. Проект бюджета в первом чтении был принят за проголосовало 32 депутата, против четыре, один народный избранник воздержался. Всего присутствовало 37 депутатов.

Иван Крышан