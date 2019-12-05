Приморские педагоги остаются без обещанного повышения зарплат

Вы помните эту осеннюю историю с районными коэффициентами, протестами профсоюзов и, наконец, обещанием точно-точно закрепить повышение окладов на 10% и заработной платы в среднем на 3,125%. Как оказалось, до сих пор нет понимания как это будет реализовано, и будет ли реализовано вообще, сообщает DEITA.RU по материалам ФППК.

Будущие зарплаты педагогов обсудили на площадке Общественного совета федерального проекта «Единой России» «Новая школа». По мнению профсоюзных лидеров и единороссов, предложенные варианты - это, скорее, перетасовывание денежных средств из окладной части в стимулирующие выплаты, но никак не реальное увеличение зарплат.

Цель партийного проекта единороссов - развитие системы образования в стране и регионах, а также повышение роли и статуса педагога и престижа профессии. В Приморье, по данным департамента образования, из 16 000 имеющихся вакансий более трети свободны. В ряде школ учителя трудятся на 1,5-2 ставки не только для того чтобы заработать более или менее приличную зарплату, но и вынуждены, например, вести по два начальных класса в разных сменах, чтобы не оставить детей без получения образования вовсе. И речь не об отдаленных уголках Приморья, где дефицит педагогических кадров уже давно не удивляет, а о школах городов края.

«Для того, чтобы педагоги шли работать в отрасль и горели желанием развиваться самим и учить наших детей, они должны зарабатывать достойно. Профсоюзы ведут непрекращающуюся борьбу за справедливую оплату труда в отрасли, и я рад, что вектор нашей работы совпадает с установками проекта «Единой России», - сказал председатель ФППК Владимир Исаков.

По словам заместителя директора департамента образования Приморского края Ирины Бушмановой, у педагогов увеличилась гарантированная часть оплаты труда, сохранились стимулирующие выплаты, средняя зарплата по отрасли достигла 44 000 рублей, И при этом, согласно мониторинга Рособрнадзора, край находится на 82-м месте из 85 по качеству общего образования. «То есть, ставить вопрос о том, что педагоги должны получать больше, не совсем корректно - мы же ориентируемся на качественное представление услуги, а этого сегодня нет», - сказала представитель профильного департамента. По ее словам, основная задача на сегодня - изменить структуру заработной платы педагогов, чтобы действительно увеличить оклады, но каким образом это сделать, муниципалитеты должны решать сами.

«Разве не департамент определяет политику оплаты труда в системе образования региона? И почему объем субвенций на следующий год сохранен в том же объеме, что и в текущем, не проиндексирован даже на процент инфляции?», - спросила координатор партийного проекта в Приморском крае Елена Новицкая.

Представитель департамента образования еще раз уточнила, что нужно менять сам подход к заработной плате.

«Я согласна с тем, что педагоги должны зарабатывать достойно. Можно увеличить оклады на 10%, но при этом перевести повышающие коэффициенты за стаж и квалификацию в стимулирующие выплаты. Есть и другие варианты. Мы можем их выдать муниципалитетам в качестве методических рекомендаций. Но на то, каким будет их выбор, мы не можем влиять», - повторила Бушманова.

А как же дела на местах? По информации заместителя директора муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока» Виктории Калиниченко, еще в начале 2019 года во Владивостоке было разработано положение на основе рекомендаций департамента, согласно которому выплаты за категорию и выслугу лет входят в окладную часть. В результате у учителя высшей категории со стажем, допустим, 10 лет, оклад не 12600, как единый по региону, а 17400. Если же сегодня эти выплаты убрать в стимулирующие, оклады тут же уменьшатся. На это в столице Приморья идти не хотят и не согласны менять структуру зарплаты.

То же и в детских садах. «Я в растерянности. Уведомление о понижающемся районном коэффициенте мои сотрудники подписали, а вот как теперь и за счет чего реально поднять им зарплату, я не знаю! Увеличить их в существующих объемах средств нереально». - призналась заведующая одного из детских садов Владивостока.

Профсоюзную позицию озвучила председатель Владивостокской городской организации профсоюза работников образования Людмила Карамова:

«Мы приложили массу усилий для того, чтобы люди не волновались из-за снижения районного коэффициента. Мы обещали им, ссылаясь на поддержку губернатора, что в зарплате они не только не потеряют, но даже выиграют. В постановлении краевой администрации было четко прописано об увеличении фондов оплаты труда на 3,125%, но сегодня мы этого не видим. Что нам говорить своим педагогам? Мы не согласны с перекраиванием структуры зарплаты. Мы только ушли от того, что труд квалифицированных и неквалифицированных кадров оценивался одинаково, и теперь вновь возвращаемся туда же? Учителя работают некачественно? Но вам ли не знать об их вынужденной высокой нагрузке? Давайте будем честными. За счет чего формируется показатель средней зарплаты по отраcли? За счет высокого коэффициента совмещения. Сегодня в крае 30% вакансий свободны, завтра будет еще больше. Ну не придут учителя в отрасль на таких условиях. Не выживут педагоги ни на 18 часов, ни даже на 24 часа. И другого выхода, как добавлять в фонд оплаты труда и увеличивать реальную заработную плату наших работников, нет. Все остальное – лукавство», -сказала председатель городской профорганизации.

«Мы хотим видеть четкий план - как, на сколько и за счет чего во всех муниципалитетах края с 1 января 2020 повысятся зарплаты педагогов, а ясности в этом сегодня нет, что вызывает у нас большую тревогу. Мы знаем, сколько внимания уделяет проблемам отрасли образования Приморья губернатор, он лично приложил немало усилий, чтобы улучшить ситуацию с оплатой труда работников, и мы хотим, чтобы заданный им вектор исполнялся профильным департаментом», - сказал лидер приморских профсоюзов Владимир Исаков.

Координатор партийного проекта «Новая школа» в Приморском крае Елена Новицкая подчеркнула, что участники проекта берут ситуацию с зарплатами педагогов Приморья на партийный и депутатский контроль на всех уровнях власти.

Дмитрий Санников