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Приморские педиатры получили новый транспорт
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Санитарный транспорт для врачей совсем скоро прибудет во Владивосток, сообщает DEITA.RU.
По поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко на бюджетные средства были закуплены автомобили для владивостокских врачей-педиатров. Как сообщили в краевой администрации, всего в этот раз для детской поликлиники №2 Владивостока закупили 4 авто - новенькие Lada Niva.
Как отметили в краевом департаменте здравоохранения, машины уже идут во Владивосток. Их передадут медикам после постановки на учет. По словам врио вице-губернатора Приморского края Виктора Фисенко, машины будут использовать для того, чтобы доставить врачей на вызов. Общая стоимость всех авто - более 2 млн рублей.
Как отметила главврач поликлиники Ирина Попова, учреждение - одно из крупнейших в регионе. Сейчас к нему приписано почти 28 тысяч человек. Кроме того, у поликлиники есть филиалы в отдаленных населенных пунктах в пригороде Владивостока.
Стоит отметить, что в этом году поликлиника уже заметно преобразилась: в здании прошел капремонт, также было закуплено новое оборудование. Среди новых аппаратов - высокоточные аппараты для сложных обследований маленьких пациентов. Это позволит в кратчайшее время ставить точные диагнозы и давать эффективное лечение.
Отметим, модернизация и закупка техники проходит в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».
Елена Миронова