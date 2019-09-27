Приморские педиатры получили новый транспорт

Санитарный транспорт для врачей совсем скоро прибудет во Владивосток, сообщает DEITA.RU.

По поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко на бюджетные средства были закуплены автомобили для владивостокских врачей-педиатров. Как сообщили в краевой администрации, всего в этот раз для детской поликлиники №2 Владивостока закупили 4 авто - новенькие Lada Niva.

Как отметили в краевом департаменте здравоохранения, машины уже идут во Владивосток. Их передадут медикам после постановки на учет. По словам врио вице-губернатора Приморского края Виктора Фисенко, машины будут использовать для того, чтобы доставить врачей на вызов. Общая стоимость всех авто - более 2 млн рублей.

Как отметила главврач поликлиники Ирина Попова, учреждение - одно из крупнейших в регионе. Сейчас к нему приписано почти 28 тысяч человек. Кроме того, у поликлиники есть филиалы в отдаленных населенных пунктах в пригороде Владивостока.

Стоит отметить, что в этом году поликлиника уже заметно преобразилась: в здании прошел капремонт, также было закуплено новое оборудование. Среди новых аппаратов - высокоточные аппараты для сложных обследований маленьких пациентов. Это позволит в кратчайшее время ставить точные диагнозы и давать эффективное лечение.

Отметим, модернизация и закупка техники проходит в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Елена Миронова