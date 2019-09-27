Приморские педиатры получили новый транспорт

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Санитарный транспорт для врачей совсем скоро прибудет во Владивосток, сообщает DEITA.RU.

По поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко на бюджетные средства были закуплены автомобили для владивостокских врачей-педиатров. Как сообщили в краевой администрации, всего в этот раз для детской поликлиники №2 Владивостока закупили 4 авто - новенькие Lada Niva.

Как отметили в краевом департаменте здравоохранения, машины уже идут во Владивосток. Их передадут медикам после постановки на учет. По словам врио вице-губернатора Приморского края Виктора Фисенко, машины будут использовать для того, чтобы доставить врачей на вызов. Общая стоимость всех авто - более 2 млн рублей.

Как отметила главврач поликлиники Ирина Попова, учреждение - одно из крупнейших в регионе. Сейчас к нему приписано почти 28 тысяч человек. Кроме того, у поликлиники есть филиалы в отдаленных населенных пунктах в пригороде Владивостока.

Стоит отметить, что в этом году поликлиника уже заметно преобразилась: в здании прошел капремонт, также было закуплено новое оборудование. Среди новых аппаратов - высокоточные аппараты для сложных обследований маленьких пациентов. Это позволит в кратчайшее время ставить точные диагнозы и давать эффективное лечение.

Отметим, модернизация и закупка техники проходит в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Елена Миронова

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