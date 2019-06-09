Портовики Приморского края готовятся начать работу по увеличению перевалочных мощностей, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Об этом рассказал глава региона Олег Кожемяко в рамках бизнес-диалога Россия-Япония, прошедшего на Петербургском международном экономическом форуме. По словам губернатора Приморья, увеличение перевалочных мощностей позволит сократить время доставки грузов из Японии в центральные регионы России до 15 суток.

Как считает Олег Кожемяко, это в 2-3 раза быстрее, чем существующий обход контейнеров по южному направлению. «И в ближайшее время крупные компании, такие как Fesco, и другие представители портов Приморья выйдут на соглашения, выйдут на подписание контрактов по организации такой работы», - отметил глава региона.

DEITA.RU уже сообщало, что ОАО «Владморрыбпорт» продолжает наращивать объемы перевалки грузов. За прошедшие десять лет, с 2008 по 2018 годы, грузооборот компании увеличился в пять раз. Как сообщили в компании, с начала этого года показатели также сохранили положительную динамику.

Дмитрий Санников