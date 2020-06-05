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Приморские предприниматели не поделили товарный знак
На этой неделе Арбитражный суд Приморского края поставил точку в судебном процессе между компанией ООО «Фиксмаркет» и индивидуальным предпринимателем, сообщает ИА DEITA.RU.
Исковое заявление к предпринимателю подала компания. Суть иска заключалась в том, что ИП реализовывает свою продукцию в магазинах под вывеской, которое сходно с товарным знаком компании «Фиксмаркет». Товарный знак компании был запатентован No632791. В связи с этим компания подала иск к предпринимателю, чтобы обязать его снять обозначения, которые сходны с товарным знаком и взыскать 10 тысяч рублей.
Ответчик в свою очередь согласился удалить вывески сходные с зарегистрированным товарным знаком. Однако не был согласен в части уплаты компенсации ущерба. Об этом он написал в отзыве на иск.
Истец же указал, что о нарушениях он узнал в феврале 2020 года, тогда было выявлено несколько магазинов во Владивостоке и Артеме, торгующих под этим знаком (сеть магазинов Fix Market – Прим.ред., согласно 2gis сеть состоит из шести магазинов). В том же месяце истец направил претензию к предпринимателю, на которую он не ответил. В связи с чем и был подан данный иск.
Сославшись на несколько статей Гражданского кодекса, международное право и решения Верховного суда. Арбитражный суд Приморья постановил предпринимателю убрать все обозначения FIXMARKET с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, а также выплатить 10 тысяч рублей компенсации и восемь тысяч судебных расходов.
Обжаловать приговор предприниматель может в выше стоящих инстанциях или в Суде по о интеллектуальным правам.
Отметим, что с подобным иском компания обратилась к предпринимателю из Амурской области, однако там сумма компенсации составляет 600 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 10 июня.